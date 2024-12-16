Чарівною ідеєю декору кухні поділилася користувачка тіктоку @lina_sapozhnikova, повідомляє 24 Канал.

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Цікавий декор для кухні на новорічні свята

Якщо ви хочете додати щось з новорічної тематики до кухні, це можна зробити одним дуже простим, але цікавим способом. Він приваблює не лише своїм зовнішнім виглядом, але й легкістю та швидкістю, з якою його можна реалізувати.

Зазвичай люди прикрашають шафки або ж стільниці на кухнях. Проте задекорувати можна і дверцята духовки. Для цього знадобляться лише два кухонні рушнички, бажано різних кольорів, щоб створити контраст. Авторка відео взяла білий та зелений рушнички в клітинку, що має естетичний вигляд.

Перш за все потрібно покласти один складений рушник вертикально. Інший рушничок покласти зверху, але горизонтально, при цьому попередньо його потрібно правильно скласти, як буде показано на відео.

Після цього верхній рушничок потрібно згрупувати по центрі, утворивши бант. Далі треба покрити центр бантика рештою того рушника, що лежав знизу. Ось і все – такий простий декоративний елемент залишилося лише повішати на ручку дверцят духової шафки.

Як зробити цікавий декор на кухню: дивіться відео