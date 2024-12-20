У маленькій кухні цілком можливо розмістити стіл. Слід просто дотримуватися однієї зі стратегій, запропонованої експертами, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Обирайте столи з кривими лініями

Від форми столу залежить, чи вдасться його вдалося розмістити у маленькій кухні. Тому дизайнери радять не обирати традиційний квадратний або прямокутний дизайн. Круглий стіл є більш ергономічним. Також слід врахувати конструкцію основи, чотири ніжки — не єдиний варіант.

Круглі або овальні столи займають менше візуального та фізичного простору.

Круглі столи допоможуть зекономити простір на кухні / Фото Nicole Lanteri Design

Відповідність до форми кухні

Водночас не для всіх кухонь круглий стіл є найкращим вибором. Для деяких невеликих квадратних кухонь квадратний стіл може виявитися дієвішим.

Зробіть його розсувним для гнучкості, щоб він підходив як для інтимної трапези, так і для великих зібрань.

Якщо ви знайдете стіл прямокутної форми для своєї кухні, він буде добре прилягати до стіни та займатиме менше вашого простору.

Підберіть стіл за формою вашої кухні / Фото British Standard by Plain English

Місце для розміщення

Важлива не лише форма столу, але й те, де сами ви його плануєте розмістити.

Завжди залишайте принаймні 91,44 сантиметра вільного простору навколо столу для зручного переміщення.

Також має значення, біля якої частини кімнати він розташований. Необхідно, аби він не блокував основні робочі місця, такі як раковина чи плита.

Розміщення столу в обідньому куточку з вбудованими лавками для сидіння може бути розумним рішенням для маленької кухні.

Вирівнювання столу вздовж однієї сторони кухні також допоможе йому стати майже продовженням стільниці.

Ергономічний варіант розміщення кухонного столу / Фото Jane Beiles

Компактні варіанти

Складані столи – чудовий вибір для компактних приміщень. Їх можна висувати під час прийому їжі, а після ховати, звільняючи простір.

Також розумним варіантом є стіл з відкидною частиною, закріплений на стіні.

Вужчий стіл теж може стати вирішенням для деяких кімнат. Тонкий консольний стіл, притиснутий до стіни, може виконувати роль як робочої поверхні, так і їдальні.

Використовуйте складні столи у маленькій кухні / Фото Sustainable Kitchens

Зосередьтеся на матеріалах і дизайні

Фізичний простір, який стіл займає на маленькій кухні, має вирішальне значення для збереження зручності кімнати, але матеріали, з яких він виготовлений, впливають на те, наскільки просторий кімнатна має вигляд.

Наприклад, скляні або світлі столи можуть зробити простір більш відкритим, тоді як компактні конструкції з таких матеріалів, як світла деревина або білий лак, можуть органічно поєднуватися з естетикою вашої кухні.

Є й інші характеристики, які можуть допомогти столу добре вписатися в маленьку кухню. Подумайте над тим, аби стіл був легкий і його було просто переміщати. Можливо, слід розглянути варіант із коліщатками.

Обирайте столи із компактних матеріалів / Фото DelightFULL