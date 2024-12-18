Користувач TikTok поділився чарівним трюком, який зробить фарбування дверей швидшим і легшим, ніж будь-коли, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Швидкий і простий спосіб пофарбувати двері

За словами користувача TikTok @ken.c.long, все, що вам знадобиться для цього хака, – це кілька гвинтів, викрутка та дві міцні підставки, на які можна прикріпити двері.

Замість того, щоб класти двері на "козла", і мати можливість фарбувати лише одну сторону за раз, відміряйте до середини дверей і вставте гвинт зверху та знизу. Тепер ви можете фарбувати обидві сторони дверей одночасно,

– пояснив чоловік.

Довідка: Козли для пиляння дров – пристосування для ручного поперечного розпилювання дров, виготовлений у формі двох або трьох з'єднаних між собою схрещених стійок. Пристрій забезпечує утримання на зручній висоті деревини, що підлягає розпилюванню.

Просто покрутіть дверцята навколо створених вами гвинтових петель, щоб повернути їх у потрібний бік, перш ніж брати пензлик і починати трансформацію.

Як просто пофарбувати двері з обох сторін: дивіться відео

Щоб ваше робоче місце було чистим, ви завжди можете постелити під нього простирадло на випадок, якщо надлишки фарби розіллються або капнуть на підлогу. Для цього відмінно підійдуть аркуші старих газет або старе простирадло.

Однак важливо вибрати міцні гвинти, які витримають вагу дверей, а не щось маленьке і тонке.