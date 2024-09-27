Тонкощі використання столових приборів

Якщо ви йдете у вишуканий ресторан, то краще дізнатися про правила столового етикету. Користувачка тіктоку @anna.zuieva зняла цілу відеоінструкцію про те, як правильно користуватися столовими приборами.

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Якщо ви правша, то ніж потрібно тримати правою рукою. Вказівний палець має розташуватися на початку леза. Виделку потрібно тримати у місці згину також вказівним пальцем.

Викладіть свої прибори хрестиком – знизу ніж, а зверху виделка, – коли будете готові переходити до наступної страви.

Якщо ви тільки-но поїли і відчуваєте, що ще не готові переходити до наступної страви, то розташуйте прибори "будиночком". Так офіціант на бенкеті знатиме, що вам потрібна пауза і не наповнюватиме вашу тарілку. Якщо ви вже закінчили їсти, тоді покладіть виделку та ніж прямо посередині тарілки.

Дивіться відео з інструкцією про використання приборів:

Тепер перейдемо до найцікавішого – як показати, чи сподобалася вам страва. Якщо їжа не смакувала, то розташуйте прибори "будиночком", але при цьому ніж вставте у виделку. Так персонал буде знати, що зі стравою щось не те, і, можливо, варто внести зміни у рецепт. Якщо ж вам усе сподобалося і ви хочете показати свій захват, то покладіть виделку та ніж прямо, але боком.

Як розташувати прибори, коли страва не сподобалася і коли сподобалася / Скриншоти з відео

Сміливо користуйтеся цими правилами, щоб вражати усіх своїми неперевершеними манерами та знанням етикету.