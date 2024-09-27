Сервірування столу для родинного українського свята

На свята чи просто родинні зустрічі найкраще підійде сервірування в українському стилі. Зробити його насправді не так складно. Унікальною ідеєю поділилася користувачка тіктоку @kvitko_tati2.

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Найперше вам знадобиться вишитий рушник, щоб розстелити його посередині столу. Саме він буде найбільшим акцентом на столі. Далі розставте посуд, ідеально підійде глиняний з узорами. Якщо ваш рушник вишитий червоними нитками, то найкраще його доповнять червоні гвоздики, калина або інші червоні квіти. Візьміть дві маленькі вазочки і сформуйте з квітів букети.

До слова, якщо у вас рушник у синьому кольорі, то можете обрати волошки. Вони додадуть столу легкості та романтики.

Також не забудьте запалити свічки для атмосфери.

Дивіться відео, як засервірувати стіл в українському стилі:

І що не менш важливо – попросіть усіх гостей одягнути вишиванки. Сервірування столу не забере у вас багато часу, але вечеря у родинному колі в такій красивій атмосфері точно створить приємні враження.