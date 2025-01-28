Про те, як створити красивий та функціональний простір для дитини, 24 Канал повідомляє з посиланням на @blink.desig.

Читайте також Дизайнерка відродила старомодний тренд зі столом і вразила результатом

Як правильно організувати інтер'єр дитячої кімнати

У дитячій обов'язково має бути зонування простору. Поділіть кімнату на зони – відпочинку та сну, навчання та ігор. Це допоможе дитині краще концентруватися і зберігати порядок.

Багато людей обирають яскраві кольори для дитячої, однак це неправильний підхід. Занадто яскраві відтінки можуть заважати дитині зосередитися. Краще обирати нейтральні кольори для створення гармонійної атмосфери, адже різноманітні іграшки та речі і так додадуть яскравих акцентів.



У дитячій повинен бути спокійний інтер'єр / Фото Vika Glitter, Pexels

Також важливо продумати функціональні місця зберігання для одягу та іграшок з урахуванням віку та зросту дитини. Іграшки варто розмістити так, щоб дитина могла самостійно їх складати. Це значно полегшить життя батькам, а для дитини може стати ще одним цікавим завданням.

Багатошарове освітлення важливе для усіх кімнат, а дитяча – не виключення. Варто додати різну підсвітку у різні зони кімнати. Це буде впливати на настрій та продуктивність дитини, а також додасть затишку у кімнаті.

Дитяча кімната також потребує цікавих акцентів. Додайте такі, які відповідатимуть інтересам дитини. Наприклад, постер з улюбленим героєм. Це додасть індивідуальності і даруватиме малюку гарний настрій. Та важливо, щоб ці акценти можна було легко змінювати, адже дитина росте, а її уподобання змінюються.