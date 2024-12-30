Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Як працює підхід для усунення безладу "кімната за кімнатою"

Ця стратегія очищення від безладу фактично розкрита в назві. Ви обираєте кімнату, повністю розчищаєте її, а потім переходите до наступної. Це улюблена стратегія професійних організаторів.

Катріна Тіпл, професійний організатор і засновник Operation Organization розповіла, що вони працюють над одним простором, доки воно не буде повністю очищено й організовано, замість того, щоб робити трохи тут і там по всьому будинку.

Зосереджуючись спершу на окремій кімнаті, можна набагато швидше досягнути домашнього перетворення. Зокрема, розчищення однієї кімнати підвищить вашу впевненість, щоб перейти до іншої, тому що ви побачите реальний прогрес і відчуєте відчуття завершеності.



Щоб усунути безлад в оселі можна скористатися методом "кімната за кімнатою" / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)