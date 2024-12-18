Враховуючи різноманітні види діяльності, які відбуваються в цій кімнаті, зрозуміло, що безлад може швидко накопичуватися. Є кілька способів, як приховати безлад у вітальні, пише 24 Канал з посиланням на livingetc.

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Що треба врахувати, щоб приховати безлад

Перевірте, чи є у вас відповідні меблі. Найкращий спосіб почати приховувати безлад — оцінити наявні у домі засоби для зберігання речей у вітальні.

Важливо оглянути простір і зрозуміти, чи є спеціально відведені місця для речей у вашій вітальні, які не видно, або принаймні заховані у більш візуально привабливому місці, наприклад, у кошику. Тож, варто оптимізувати свій простір для приховування предметів.

Закритий механізм зберігання. Найпростіший спосіб приховати безлад і максимально використати невелику вітальню, можна за допомогою закритого місця для зберігання. Подумайте про це: коли ви входите в простір і бачите захаращені полиці та стоси іграшок, що випадають з кошика, це виглядає не дуже гарно та зіпсує загальну естетику вашого дому. Саме тут на допомогу приходять закриті механізми зберігання.

"Меблі із закритими місцями для зберігання речей, наприклад, журнальні столики з висувними ящиками, ящики для ковдр – це чудовий вибір для того, щоб уникнути безладу у вітальні", – каже дизайнер.

Думайте про багатофункціональність своїх меблів. Як вже зрозуміло, дуже важливу роль відіграють меблі. Подумайте про їх багатофункціональність. Це важливо, адже такі меблі можуть мати прихований простір для речей, які можуть створювати безлад, перебуваючи на видному місці.



Варто врахувати багатофункціональність меблів / Фото Future