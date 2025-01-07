На щастя, ці плями можна ефективно видалити за допомогою легкодоступних засобів. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання marthastewart.

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Видалення плями за допомогою праски

Праска може не лише ефективно усувати зморшки на одязі, а також може забезпечити рішення для видалення недавніх плям від води з дерев'яних поверхонь.

  • Наповніть праску дистильованою водою та встановіть її на низький температурний режим.
  • Складіть тканину з мікрофібри вдвічі та покладіть на пляму.
  • Обережно покладіть праску на тканину на 10 секунд та переконайтеся, що праска не надто гаряча.
  • Періодично відтягуйте праску та тканину, щоб перевірити, чи пляма зникла.

Використання оцту та соди

Якщо пляма не видаляється праскою, можна спробувати використати оцет.

  • Змішайте рівні частини дистильованої води та оцту в маленькій мисці.
  • Змочіть тканину з мікрофібри в розчині оцту, щоб вона була вологою, але помірно.
  • Покладіть тканину на пляму та обережно натисніть, переконавшись, що тканина покриває всю пляму.
  • Залиште тканину на плямі на годину.
  • Зніміть тканину та перевірте, чи пляма піднялася.
  • Якщо пляму все ще видно, посипте на неї невелику кількість харчової соди.
  • Налийте кілька крапель оцту на харчову соду.
  • Використовуючи щітку з м’якою щетиною.
  • Витріть суміш харчової соди та оцту чистою вологою тканиною.
  • Нанесіть невелику кількість оливкової олії на чисту тканину з мікрофібри та втирайте її в деревину круговими рухами, щоб повернути деревині блиск. Витріть начисто.

Майонез

Попри те, що це звучить несподівано, майонез чудово підходить для видалення теплових або білих плям на деревині від рідини:

  • Візьміть трохи майонезу та нанесіть його на пляму за допомогою мікрофібри.
  • Потріть пляму, залиште майонез на 2 години для в'їдливіших плям.
  • Коли пляма зникне, протріть поверхню засобом для очищення деревини.

Оливкова олія та сіль

Оливкова олія та сіль — ще один ефективний спосіб видалити плями від води з дерева, оскільки сіль допомагає вбирати вологу.

  • Змішайте рівні частини солі та оливкової олії.
  • Нанесіть суміш на пляму і обережно потріть серветкою з мікрофібри.
  • Залиште на кілька хвилин, потім протріть чистою вологою тканиною.