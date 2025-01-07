На щастя, ці плями можна ефективно видалити за допомогою легкодоступних засобів. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання marthastewart.
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Видалення плями за допомогою праски
Праска може не лише ефективно усувати зморшки на одязі, а також може забезпечити рішення для видалення недавніх плям від води з дерев'яних поверхонь.
- Наповніть праску дистильованою водою та встановіть її на низький температурний режим.
- Складіть тканину з мікрофібри вдвічі та покладіть на пляму.
- Обережно покладіть праску на тканину на 10 секунд та переконайтеся, що праска не надто гаряча.
- Періодично відтягуйте праску та тканину, щоб перевірити, чи пляма зникла.
Використання оцту та соди
Якщо пляма не видаляється праскою, можна спробувати використати оцет.
- Змішайте рівні частини дистильованої води та оцту в маленькій мисці.
- Змочіть тканину з мікрофібри в розчині оцту, щоб вона була вологою, але помірно.
- Покладіть тканину на пляму та обережно натисніть, переконавшись, що тканина покриває всю пляму.
- Залиште тканину на плямі на годину.
- Зніміть тканину та перевірте, чи пляма піднялася.
- Якщо пляму все ще видно, посипте на неї невелику кількість харчової соди.
- Налийте кілька крапель оцту на харчову соду.
- Використовуючи щітку з м’якою щетиною.
- Витріть суміш харчової соди та оцту чистою вологою тканиною.
- Нанесіть невелику кількість оливкової олії на чисту тканину з мікрофібри та втирайте її в деревину круговими рухами, щоб повернути деревині блиск. Витріть начисто.
Майонез
Попри те, що це звучить несподівано, майонез чудово підходить для видалення теплових або білих плям на деревині від рідини:
- Візьміть трохи майонезу та нанесіть його на пляму за допомогою мікрофібри.
- Потріть пляму, залиште майонез на 2 години для в'їдливіших плям.
- Коли пляма зникне, протріть поверхню засобом для очищення деревини.
Оливкова олія та сіль
Оливкова олія та сіль — ще один ефективний спосіб видалити плями від води з дерева, оскільки сіль допомагає вбирати вологу.
- Змішайте рівні частини солі та оливкової олії.
- Нанесіть суміш на пляму і обережно потріть серветкою з мікрофібри.
- Залиште на кілька хвилин, потім протріть чистою вологою тканиною.