На щастя, ці плями можна ефективно видалити за допомогою легкодоступних засобів. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання marthastewart.

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Видалення плями за допомогою праски

Праска може не лише ефективно усувати зморшки на одязі, а також може забезпечити рішення для видалення недавніх плям від води з дерев'яних поверхонь.

Наповніть праску дистильованою водою та встановіть її на низький температурний режим.

Складіть тканину з мікрофібри вдвічі та покладіть на пляму.

Обережно покладіть праску на тканину на 10 секунд та переконайтеся, що праска не надто гаряча.

Періодично відтягуйте праску та тканину, щоб перевірити, чи пляма зникла.

Використання оцту та соди

Якщо пляма не видаляється праскою, можна спробувати використати оцет.

Змішайте рівні частини дистильованої води та оцту в маленькій мисці.

Змочіть тканину з мікрофібри в розчині оцту, щоб вона була вологою, але помірно.

Покладіть тканину на пляму та обережно натисніть, переконавшись, що тканина покриває всю пляму.

Залиште тканину на плямі на годину.

Зніміть тканину та перевірте, чи пляма піднялася.

Якщо пляму все ще видно, посипте на неї невелику кількість харчової соди.

Налийте кілька крапель оцту на харчову соду.

Використовуючи щітку з м’якою щетиною.

Витріть суміш харчової соди та оцту чистою вологою тканиною.

Нанесіть невелику кількість оливкової олії на чисту тканину з мікрофібри та втирайте її в деревину круговими рухами, щоб повернути деревині блиск. Витріть начисто.

Майонез

Попри те, що це звучить несподівано, майонез чудово підходить для видалення теплових або білих плям на деревині від рідини:

Візьміть трохи майонезу та нанесіть його на пляму за допомогою мікрофібри.

Потріть пляму, залиште майонез на 2 години для в'їдливіших плям.

Коли пляма зникне, протріть поверхню засобом для очищення деревини.

Оливкова олія та сіль

Оливкова олія та сіль — ще один ефективний спосіб видалити плями від води з дерева, оскільки сіль допомагає вбирати вологу.