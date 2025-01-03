Якщо ваші підлогові дошки починають поступово роз'їжджатися, не варто одразу панікувати. Насправді, є швидке та ефективне вирішення цієї проблеми, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як просто усунути щілини у паркеті

Канал @LRN2DIY на YouTube пропонує простий та бюджетний спосіб усунути щілини між дерев'яними дошками підлоги, використовуючи дошку 2x4, рулон малярної стрічки, молоток і суперклей.

Як швидко усунути щілини у паркеті: дивіться відео

У відео показано, як господар обклеює дошку і нижню частину дерев'яного бруска стрічкою, наносить суперклей на поверхню стрічки та злегка розпилює воду на все це.

Потім він натискає на дошку 2x4 кілька секунд і обережно стукає по її боках, щоб повернути дошку підлоги на місце. Цей метод також є відмінним трюком для ремонту ламінату.

Перед початком роботи потрібно підготувати всі необхідні інструменти і розкласти їх поруч з щілиною. Наявність всього необхідного під рукою допоможе уникнути того, щоб суперклей не залишався занадто довго на поверхні. Якщо клей буде занадто довго на місці, вам може бути важко витягнути 2x4, і ви випадково подряпаєте підлогу, якщо доведеться підчіплювати брусок.

Перед тим, як закривати щілини, варто ретельно їх очистити. Для цього можна використати ножиці і пилосос. Переконайтеся, що ви обережно наносите воду на 2x4, інакше брусок може зісковзнути, коли ви будете бити по ньому молотком, і вам доведеться очищати підлогу від суперклею.