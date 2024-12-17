Святковий сезон вже розпочався. Дизайнери назвали колір сезону, у який найкраще огортати новорічні подарунки, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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У що загортати подарунки у 2024 році

Експерти радять надавати перевагу бордовому кольору, коли йдеться про пакування для подарунків на Різдво і Новий рік.

Цей розкішний відтінок вже підкорив наш гардероб, а тепер він штурмом захоплює світ упаковки. Розкішний темно-сливовий колір. Не складно зрозуміти, чому він став таким популярним.

Бордовий – колір пакування для подарунків у 2024 році / Фото Next

Коли справа доходить до подарункової упаковки, є деякі відтінки, які завжди передають вишуканий вигляд, незалежно від пори року. Один із цих тонів — бордовий, який також став кольором сезону в моді,

– пояснила експертка з дизайну Рейчел Уоткін.

Бордовий колір багатий, елегантний, а естетика, яку він несе із собою, шикарна та позачасова. Він чудово поєднується просто з усім. Це робить його очевидним вибором для упаковки будь-якого подарунка.

"Бордовий створює образи зимових сцен, глінтвейну, спецій і оксамиту", – каже експертка з упаковки подарунків Аойфе Форбс.

Вона любить використовувати крафт-папір бордового кольору як чисте полотно, а потім додавати чітку білу стрічку Grosgrain.

Докладіть гілочку падуба, темно-зелене листя або коричневі соснові шишки і відтінок золота, щоб додати драматизму та розкоші будь-якому подарунку,

– радить Форбс.

Довідка: стрічка Grosgrain походить від французького терміну "gros grain", що означає "велике зерно". Це міцне плетіння з діагональними ребрами, що проходять уздовж його поверхні. Конструкція тканини надає їй злегка ребристий вигляд.

Рейчел запевняє, що бордовий додасть нотку розкоші та елітності всьому, з чим ви його поєднаєте. Експертка радить стилізувати бордову упаковку насичено зеленою стрічкою або зробити ставку на класику – золото чи срібло.

Фото Future PLC / Maxwell Attenborough