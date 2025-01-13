Дизайнери інтер'єру поділилися способами, як прикрасити порожні кути, щоб вдало доповнити інтер'єр. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Spruce.
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Що робити з порожнім кутом у кімнаті
Поставте крісло
Порожній кут можна перетворити на місце затишку і відпочинку, просто поставивши там красиве й зручне крісло.
Це ідеальний спосіб додати текстури, розміру та комфорту, одночасно заповнивши мертвий простір чимось функціональним,
– сказала дизайнерка інтер'єру Тейлор Фуско.
Ця зона стане ідеальним місцем, щоб провести вечір за читанням улюбленої книги. Якщо у куті замало місця для крісла, то поставте пуфик.
Крісло у кутку кімнати / Фото Емілі Редфілд
Використайте барний візок
Дизайнерці Бетані Адамс подобається ідея розміщення барного візка на колесах. Його можна заповнити келихами й улюбленим алкоголем. Такий мінібар стане чудовим акцентом в інтер'єрі. Крім того, він дуже практичний, адже візок на колесах можна буде пересунути в іншу кімнату, коли прийдуть гості.
Мінібар на колесах / Фото Кендіс Мадонни
Додайте рослину
У порожньому кутку кімнати можна поставити велику кімнатну рослину у красивому декоративному горщику. Таке рішення додасть простору відчуття природності й життя.
Рослина доповнить простір / Фото Джесс Ісаак
Додайте скульптуру
Якщо ви не боїтеся сміливих рішень і любите мистецтво, то можете додати скульптуру. Це необов'язково мусить бути щось дороге і гідне музею. Ви можете обрати будь-яку декорацію, яка вам подобається.
Плетені кошики замість скульптури / Фото Дж. Л. Джордан
Обирайте такі декорації, які будуть не лише естетичними, а й практичними. Так ви зробите свій простір ще більше функціональним і комфортним.