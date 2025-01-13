Дизайнери інтер'єру поділилися способами, як прикрасити порожні кути, щоб вдало доповнити інтер'єр. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Spruce.

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Що робити з порожнім кутом у кімнаті

Поставте крісло

Порожній кут можна перетворити на місце затишку і відпочинку, просто поставивши там красиве й зручне крісло.

Це ідеальний спосіб додати текстури, розміру та комфорту, одночасно заповнивши мертвий простір чимось функціональним,

– сказала дизайнерка інтер'єру Тейлор Фуско.

Ця зона стане ідеальним місцем, щоб провести вечір за читанням улюбленої книги. Якщо у куті замало місця для крісла, то поставте пуфик.



Крісло у кутку кімнати / Фото Емілі Редфілд

Використайте барний візок

Дизайнерці Бетані Адамс подобається ідея розміщення барного візка на колесах. Його можна заповнити келихами й улюбленим алкоголем. Такий мінібар стане чудовим акцентом в інтер'єрі. Крім того, він дуже практичний, адже візок на колесах можна буде пересунути в іншу кімнату, коли прийдуть гості.



Мінібар на колесах / Фото Кендіс Мадонни

Додайте рослину

У порожньому кутку кімнати можна поставити велику кімнатну рослину у красивому декоративному горщику. Таке рішення додасть простору відчуття природності й життя.



Рослина доповнить простір / Фото Джесс Ісаак

Додайте скульптуру

Якщо ви не боїтеся сміливих рішень і любите мистецтво, то можете додати скульптуру. Це необов'язково мусить бути щось дороге і гідне музею. Ви можете обрати будь-яку декорацію, яка вам подобається.



Плетені кошики замість скульптури / Фото Дж. Л. Джордан

Обирайте такі декорації, які будуть не лише естетичними, а й практичними. Так ви зробите свій простір ще більше функціональним і комфортним.