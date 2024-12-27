Ідей для сервірування столу є безліч, тому, щоб не загубитися серед них, спершу треба подумати, яку саме атмосферу ви хочете створити. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Ідеї декору столу на Новий рік

Багато хто асоціює новорічний декор лише з зеленими гілочками ялинки та червоною калиною. Однак ви можете дійсно здивувати гостей й прикрасити стіл свіжими квітами. Створіть композиції з білих квітів, евкаліпту та іншої зелені й доповніть їх горщиками з цикламеном.

Такий декор поєднається з будь-яким посудом, а доповнити його можна зеленими серветками й свічками ніжних відтінків.



Вишукане сервірування столу / Фото Філіппи Креддок

Якщо ви не хочете заставляти стіл кількома композиціями, тоді можна зробити центральний зимовий букет. Поставте у вазу гілочки ялинки, евкаліпт, калину тощо. Доповнити букет можна кількома довгими свічками у свічниках. Однак під час вечері букет, ймовірно, доведеться прибрати в інше місце, аби він не заважав гостям під час спілкування.



Центральна композиція / Фото Брент Дарбі

Дизайнер Саймон Темпрелл вважає, що Новий рік – це час для блиску й металів. Він радить обрати високі циліндричні вази, свічники й не боятися поєднувати різні метали – бронзу, золото, срібло тощо.



Металеві акценти в декорі / Фото Anthropologie

Дизайнер Сем Худ пропонує прикрасити новорічний стіл яскравими кольорами, щоб створити бадьорий і піднесений настрій.

Використовуйте яскраві квіти впереміж зі свічниками на різній висоті. Додайте ще й різноколірні свічки для додаткового шару яскравого гламуру,

– наголосив дизайнер.

Такий декор чудово доповнить скатертина у смужку, яка буде актуальною цілий рік.



Яскравий декор на Новий рік / Фото Farrow & Ball

Якщо блиск і гламур не для вас, тоді є інший варіант – скандинавський стиль. Він вирізняється своєю простотою та ремісничим характером. Нейтральні відтінки, природні матеріали та багато текстилю допоможуть відтворити цей стиль у декорі.



Скандинавський декор новорічного столу / Фото Nkuku

Без чого новорічний стіл точно не обійдеться так це без свічок.

Мені подобається використовувати на столі якомога більше свічок в яскравих кольорах. Подумайте про бордовий, кобальтовий або чорний. Мені також подобається поєднувати конічні свічки різної висоти з закрученими та спіральними свічками, щоб додати драматизму та веселощів,

– сказала дизайнерка Олівія Алерс-Хенкі.



Новорічний стіл / Фото Future

Барний візок або маленький столик також можна задекорувати, щоб створити ще один цікавий акцент. Крім того, це дозволить розвантажити стіл, адже на нього можна буде поставити пляшки з напоями, відерце для зберігання льоду чи великі тарілки.



Барний візок доповнить новорічний стіл / Фото McGee & Co

Важливо пам'ятати, що святковий декор має бути не тільки красивим, а й зручним для гостей. Надто великі композиції можуть заважати під час спілкування, тому потрібно все заздалегідь продумати.