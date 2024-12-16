В магазинах можна знайти чимало варіантів новорічних свічок, але не завжди можна знайти щось просте, але вишукане водночас. Тому часом простіше створити власноруч таку тематичну свічку. Чарівною ідеєю поділилася користувачка тіктоку @tablescape.designs, пише 24 Канал.

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Свічки-ялинки

Особливого затишку в оселі під час зимових свят надають тематичні свічки. Гарні свічки, розміщені в декоративних свічниках, можуть прикрасити як святковий обідній стіл, так і загальну естетику кімнати у вашому домі.

Проявивши трохи креативу, можна зробити щось просте і нестандартне. Наприклад, із звичайної зеленої свічки можна дуже легко зробити свічку-ялинку.

Перед тим як почати роботу, необхідно підготувати всі потрібні матеріали. Вам знадобляться:

свічки

ніж

тепла вода

Отже, перш за все потрібно взяти кілька свічок і помістити в посудину з теплою водою Це потрібно, щоб віск розм’якшився. Так свічки потрібно тримати лише кілька хвилин. Зазначимо, що це потрібно зробити, аби віск було легше різати, не розломавши його.

Після того, як ви витягнете свічки з посудини, залишиться зробити і самі "ялинки" на свічці. Для цього берете свічку і ножем робите надрізи вздовж всієї свічки.

Після цього, декоративна свічка-ялинка готова. Ось так всього лише за допомогою одного трюку із звичайної свічки вдалося зробити тематичну для зимових свят.

Як зробити декоративну свічку-ялинку: дивіться відео