Проте ще одним із способів продемонструвати гарбузи у вашому осінньому декорі – перетворити їх на свічники. Дизайнер інтер'єру @jules_interiors в інстаграмі поділилася, як можна своїми руками зробити такі чудові підсвічники, які однозначно подарують затишок.

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Як зробити своїми руками свічники із гарбузів

Гарбузи є справді класичним символом осені і вони матимуть гарний вигляд у будь-якому інтер'єрі. Для декоративних свічників, аби підкреслити відтінки цього врожаю, можна обрати помаранчеві та бежево-коричневі гарбузи, чи вибрати білий або зелений гарбуз для більш витонченого вигляду.

Все, що вам потрібно зробити, це вирізати у верхній частині отвір розміром зі свічку. Потім проткніть кілька отворів навколо верхньої половини гарбуза, достатнього розміру, щоб помістити стебла квітів і зубочистки та прикрасьте будь-якими фруктами, квітами та листям. Важливо дотримувати відстань між самою верхівкою свічки та верхньою частиною гарбуза як для ефектного зовнішнього вигляду, так і з метою безпеки.

До того ж можна використовувати гарбузи та свічки різного розміру, щоб створити візуальний інтерес. Змішування листя чи осінніх квітів також може додати глибини та текстури настільному пейзажу.

Свічки справді мають здатність прикрасити простір або будь-який декоративний куточок будинку. Мерехтіння полум'я ідеально передає затишну обстановку осіннього сезону, і правильні свічники повинні легко відповідати цій естетиці, що робить їх ідеальним виробом для вашого декору. Відтак, тепле сяйво свічок в поєднанні з гарним виглядом гарбуза прикрасять ваш простір у цьому сезоні.