Якщо у вас є час, і ви любите рукоділля, то можете створити власне 3D настінне мистецтво з картонної коробки, як це робить користувачка TikTok Шеррі Медісон, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як зробити 3D-панелі власноруч

Окрім картону, вам знадобляться точний канцелярський ніж, олівець, лінійка, клей для картону, ґрунтовка та акрилова або спрей-фарба. Можливо, вам також буде потрібна пінопластова дошка або додаткова картонна пластина, і пакувальна стрічка.

Перед тим, як обрати картонну коробку, визначтеся, якого розміру ви хочете настінне мистецтво, а також які 3D форми бажаєте створити. Фігури з плоскими або кутовими сторонами, як піраміди, найкраще підходять для створення 3D паналей.

Як тільки ви зробите свій вибір, візьміть розкладену картонну коробку та почніть проводити лінії для трикутників (або іншої форми на ваш вибір). Для першого разу вам може бути простіше створювати однакові за розміром форми.

Далі покладіть картон на іншу картонну пластину або будь-яку іншу поверхню. Потім візьміть точний канцелярський ніж і виріжте по лініях, повністю прорізаючи картон. Витягніть всі трикутники та нанесіть клей на загострені краї, щоб приклеїти їх один до одного і зробити їх 3D, перевірте, щоб між краями не було зазорів.

Якщо всі деталі склеєні, нанесіть прозору ґрунтовку, щоб фарба краще трималася на картоні. Використовуйте акрилову або спрей-фарбу, адже ці види фарб є одними з найкращих для DIY проектів з картоном.

Можна пофарбувати всю картину в один колір або використати кілька відтінків.

Переконайтеся, що ваше мистецтво повністю висохло, перш ніж вішати його. Можна розмістити форми поруч одна з одною та приклеїти їх нижні частини до пінопластової дошки або великої картонної пластини. Можна застосувати прозору пакувальну стрічку до нижніх/відкритих частин, щоб склеїти форми разом.

Для розміщення мистецтва можна використати двосторонній клей, нанести його на зворотний бік пінопластової дошки або картону та прикріпити її до стіни. Також можна зробити гачок із шнура або нитки, приклеїти його до зворотного боку дошки, вбити цвях у стіну та повісити мистецтво на цвях.

Це творіння – один з багатьох розумних способів переробити картонні коробки після переїзду та заощадити на 3D настінному мистецтві.

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