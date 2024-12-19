Затишний різдвяний вінок

Користувачка тіктока @afinka.official розповіла, як зробити милий та м'який віночок всього з кількох інгредієнтів. Про це повідомляє 24 Канал.

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Для оригінального вінка знадобляться вовняні нитки, клей і картон. Спершу авторка відео намотала нитку на виделку, щоб зробити багато помпонів. Після цього вона приклеїла їх на картон, вирізаний у формі кола.

Щоб доповнити дизайн, дівчина зробила будиночки з картону. Вона просто вирізала форми й розмалювала їх білим маркером. Потім ці будиночки авторка приклеїла на вінок і додала світлодіодну гірлянду. Такий вінок нагадує атмосферу казкового різдвяного міста.

Цю ідею можна реалізувати разом з дітьми. Їм точно сподобається робити щось своїми руками, а результат – вразить.

Дивіться відео, як зробити оригінальний різдвяний вінок:

До речі, раніше ми писали, як можна зробити новорічну прикрасу на двері замість віночка. За дизайном вона нагадує вінок, адже складається з гілочок і калини, однак має зовсім іншу форму. Більше про те, як зробити цю цікаву прикрасу – читайте тут.