Це простий декор на Геловін, який легко можна зробити своїми руками. Користувачка мережі тіктоку @_nelly_london поділилася, як швидко та якісно можна зробити такий елемент декору.

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Покрокова інструкція виготовлення свічок-привидів

Спершу потрібно взяти мисочку та наповнити її гарячою водою. Після цього варто помістити у цю ємність необхідну кількість свічок. Через певний час вийміть їх з посудини та зробіть так звану легеньку хвильку зі свічки. Але варто бути акуратним, аби випадково її не зломати.

Опісля потрібно взяти стійку чорну фарбу та нанести декор на свічки, аби зробити справді вигляд привида на свічці.

Також підготуйте свічники, бажано високі, аби вони мали скоординований вигляд зі свічками-привидами.

Як зробити свічки-привиди: дивіться відео

Після того як ваші декоративні свічки-привиди готові, можна їх розставити по оселі. При вимкненому світлі такі геловінські прикраси будуть мати досить ефектний вигляд.