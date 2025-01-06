Зокрема, є 3 рослини, які можуть покращити ваш сон. Про це пише 24 Канал з посиланням на themediterraneangardener.

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Спатифілум

Ця красива рослина – ідеальний вибір для спальні. Вона не лише очищає повітря, а й наповнює кімнату спокоєм. До того ж це одна з найпопулярніших кімнатних рослин, чиє блискуче листя і білі квіти додають нотку розкоші та гармонії до інтер'єру.

Ця рослина виділяє кисень вночі, створюючи свіжішу та комфортнішу атмосферу в спальні. Також вона невибаглива в догляді, але щоб рослина комфортно себе почувала в приміщенні, її необхідно правильно доглядати.



Спатифілум / Фото Unsplash

Пальма арека

Вона також відома як золота пальма, пальма-метелик або жовта пальма. Ця рослина створює відчуття, наче ви перебуваєте у справжніх джунглях. Пальма арека зволожує повітря, що особливо корисно в сухих приміщеннях.



Пальма арека / Фото з сайту gardenersdream

Фаленопсис (орхідея)

Ця рослина, мабуть, одна з найпопулярніших, яку обирають для своїх спалень господарі будинків. Однак ця вишукана рослина може бути не лише окрасою кімнати, а й забезпечити чисте повітря уночі.

Так, вона виділяє кисень уночі та покращує якість повітря під час сну.



Орхідея / Фото Unsplash