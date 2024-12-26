Експерт розкрили, які речі слід викинути з дому, аби наступний рік минув для вас успішно, передає 24 Канал із посиланням на Woman and Home.

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Чого варто позбутися перед Новим роком

Невикористаний або пошкоджений посуд: розбиті тарілки й чашки або ті, якими не користуються, виснажують вас і перешкоджають позитивній енергії у вашому просторі.

Болісні спогади: зберігання предметів, пов’язаних із негативними моментами чи емоціями, може тримати вас у минулому, перешкоджаючи особистому зростанню.

Сухі або мертві рослини: зів'ялі квіти символізують брак життєвої енергії. Вони можуть блокувати позитивний потік енергії у вашому домі.

Зламані або невикористані годинники: джерело негативної енергії, нагадування про те, що час минає без мети. Якщо ви шукаєте підвищення по службі або хочете здобути нове особисте досягнення, слід позбутися від зайвих годинників і викинути зламані.

Подряпані і тріснуті дзеркала: існує повір'я, що якщо зламати дзеркало, то три роки удача буде проходити повз вас.

Електроніка у спальні: експерти радять не допускати електронні пристрої у спальню, окрім простого будильника. Це не лише зменшить електромагнітні поля у вашій спочивальні, але й оптимізує простір для хорошої енергії та гарантує кращий, здоровіший сон.

Колючі рослини: юка або пальми з дуже гострими листям не пропускають позитивну енергію в кімнату.

Не варто зберігати вдома подарунки, які вам не потрібні / Фото Future

Подарунки, які вам не подобаються: слід припинити зберігати непотрібний подарунок через почуття провини та ховати його в шухляду або на горище. Краще його викинути. Це не тільки звільнить місце, але й допоможе позбутися почуття провини за те, що ви зберігаєте щось, що насправді вам не подобається.

Одяг, який не любите, або більше не носите: слід позбуватися від одягу, який не приносить радості. Коли ви відкриваєте дверцята гардероба щоранку, ви хочете відчувати мотивацію, а не розчарування. Зменшіть свій гардероб до мінімуму і залиште лише те, що подобається.