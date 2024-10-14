Була одною з найчистіших: Десна стала першою мертвою річкою в Європі

Забруднення річки Сейм, а відтак і Десни можна вважати не тільки екоцидом, але й спланованою диверсією росіян, котрі буквально нищать усе живе. На відновлення річки підуть роки, а екологічне лихо припиниться тільки з кінцем війни.

The Guardian розповіли про жахливі наслідки отруєння річок на Чернігівщині. Представники влади розповіли, що Десна мертва, а місцеві жителі говорять, що раніше могли пити воду з крана та купувати рибу на ринку. Тепер же водою з Десни не можна навіть поливати городи.

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Десна – перша мертва річка у Європі

Токсична пляма, яка рухалася з російського Тьоткіно, з'явилася приблизно 17 серпня. Приблизно за місяць, 11 вересня, в селі Слабин на Чернігівщині помітили першу мертву рибу.

Уже за тиждень береги Десни були забиті мертвою рибою. Живими були тільки жаби, усе жахливо смерділо. Волонтери скидали рибу в мішки та вивозили на бійню, де закопували. Навколо Чернігова зібрали 44 тонни мертвої риби, але в річці її ще багато.

Десна була однією з найчистіших наших річок. Це величезна катастрофа. Понад 650 кілометрів забруднено. Жоден організм не вижив. Це безпрецедентний випадок. Це перша повністю мертва річка в Європі,

– заявив начальник Державної екологічної інспекції у Чернігівській області Сергій Жук.

Центральний пляж Чернігова закрили, також ввели заборону рибалити, купатися, брати воду з річки, щоб напувати худобу чи поливати городи.

Риба та інші річкові жителі просто задихнулися. Наприклад, у Батурині, який стоїть на Сеймі, 29 серпня вміст кисню впав до нуля. Наступного дня він підвищився до 0,1 міліграма на кубічний дециметр, але цього все одно було замало. Для дихання риби необхідно не менше 4 міліграмів на кубічний дециметр.



Десна з'єднується з водосховищем у Київській області / Інфографіка The Guardian

Надзвичайники за допомогою компресорів закачали кисень у Десну. Це має дати шанс на виживання рибі, яка могла залишитися. Дощі трохи вимили токсини, тож є надія, що Київ уникне найгіршого. Але щоб відновити річку, знадобляться роки.