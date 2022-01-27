Дестабілізація з Росією неминуча, але військової операції можна уникнути, – Кулеба

Росія неминуче прагне дестабілізувати Україну. Втім, малоймовірно, що держава-агресорка наважиться на військову операцію, поки не використає інші варіанти.

Таку думку висловив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, ситуація на Донбасі залишається крихкою, але військової операції можна уникнути.

Зверніть увагу У МЗС сподіваються, що найближчі 2 тижні Росія не загострюватиме ситуацію

Україна готова до різних сценаріїв

Міністр закордонних справ зауважив, що кількість російських військ біля кордонів України стає все більшою. Втім, якраз у цьому й полягає план Кремля: використати загрозу застосування сили, аби дестабілізувати державу зсередини й посіяти паніку. Кулеба додав, що військове вторгнення передбачає не лише скупчення військ, але й проведення кібератак, поширення дезінформації. Все це вже відбувається.

Наш пріоритет – не дозволити Росії реалізувати її основний план. Але Україна готова до будь-яких сценаріїв, ми не повинні виключати нічого,

– підкреслив урядовець.

За його словами, військова операція – це те, що росіяни поки "тримають в кишені". Кулеба переконаний, що у Москві не вдаватимуться до цього, принаймні поки не використають інші варіанти.

Є шанси на дипломатичне врегулювання

У Міністерстві закордонних справ сподіваються, що найближчі 2 тижні Росія не загострюватиме ситуацію. Адже напередодні у Парижі пройшла зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки". Її учасники домовилися про повторні перемовини, вже у Берліні. Їх мають провести якраз через 2 тижні. Тож наразі є всі шанси на дипломатичне врегулювання.

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