Ризики від війни для Росії: в ГУР розповіли, чого боїться Кремль

У Кремлі розуміють, що війна з Україною несе загрози й для самої Росії. Йдеться про стабільність в країні та питання влади.

Про це 24 Канал пише з посиланням на заяву заступника начальника ГУР генерала-майора Вадима Скібіцького, якого цитує РБК-Україна.

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Чого бояться в Росії

На Kyiv StratCom Forum Вадим Скібіцький зазначив, що російська сторона бачить кілька загроз для себе. Кремль має три головні страхи, які стосуються життєдіяльності Росії.

Один зі страхів – це порушення стабільності в Росії. Інший – розкол держави. Росія, за словами Скібіцького, ставиться прагматично до своїх планів.

Ті можливі військові конфлікти, які вона для себе бачить у сценаріях розвитку подій – вони, згідно з їхніми ж документами, можливі на кордонах. Російське керівництво боїться кількох факторів – це те, що вони вважають для себе викликами й загрозами,

– сказав генерал-майор ГУР.

У випадку неправильних дій Росія може отримати дестабілізацію режиму та зміну влади. Також неспокійно може бути всередині країни, адже її територія велика та багатонаціональна.

Ще один виклик для Кремля є збереження цілісності Росії. Влада має не допустити розколу чи розвалу.

Ці загрози вони вважають зовнішніми й в інформаційному, і у військовому аспекті. Саме тому вони виступають проти вступу України в НАТО, оскільки вони бачать це реальною загрозою для своєї територіальної цілісності,

– зазначив Вадим Скібіцький.

Він також додав, що про намагання та плани Росії Головне управління розвідки безумовно знає та враховує цю інформацію.

До слова, керівництво Росії розробило 15 сценаріїв військових конфліктів, які можуть розпочатися до 2045 року. Шість з них пов'язані з північною Європою. А "українське питання" Кремль планує завершити до 2026 року.