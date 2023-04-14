Це дуже небезпечно, – Данілов попередив про новий план окупантів з травня по жовтень

Росія буде намагатись розхитати ситуацію в середині країни. Особливо небезпечний період травень – жовтень. Ворог усіма способами намагається дестабілізувати українців.

Про це попередив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Росіяни намагатимуться дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні з травня по жовтень. Це їх план наразі: крім військової ситуації, дестабілізувати ситуацію в країні,

– заявив Олексій Данілов.

За його словами, загарбники не можуть нас здолати військовим шляхом, а тому їхнім завданням з травня по жовтень буде дестабілізація ситуації всередині нашої країни.

Росія намагатиметься "розхитати" країну

Данілов також пояснив, що окупанти розуміють, що надалі не зможуть втримати ситуацію всередині своєї країни та усвідомлюють, що їм треба якомога швидше завершити "українське питання".

"Входимо у дуже складний і непростий період турбулентності через внутрішні питання", – додав секретар РНБО.

До слова, раніше Олексій Данілов закликав українців не прив'язуватись до конкретних дат у питані наступу ЗСУ. За його словами, українські захисники кожного дня діють ефективно та впевненно.