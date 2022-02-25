Десятки дітей постраждали від російських обстрілів: серед них 15 немовлят у Ворзелі

Внаслідок війни Росії проти України та обстрілів населених пунктів серед цивільного населення є загиблі, у тому числі діти. Від дій ворога десятки українських дітей постраждали.

Українська омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що від дій агресора постраждали дві малолітні дитини в Кондращівці на Харківщині та 12-річна дитина в Мелітополі. Росіяни влучили артилерійськими снарядами в приватні будинки.

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У Ворзелі, що на Київщині, внаслідок обстрілу важкою бронетехнікою будинку дитини – під загрозою життя і здоров'я 51 дитини, з яких 3 мають важкі вади здоров'я, 15 немовлят.

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Водночас на Сумщині в Охтирці, де точаться важкі бої, російські військові обстріляли укриття і дитячий садок. Серед загиблих та поранених – діти.

Агресор порушує права дітей, закріплені у Конвенції ООН

Людмила Денісова зазначила, що дії агресора порушують права дітей, закріплені у Конвенції ООН про права дитини та обов'язок забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт.

"Закликаю міжнародну спільноту проявити свою відданість принципу "чужих дітей не буває" та посилити санкційний тиск на Росію з метою припинення збройного вторгнення на територію України та порушення основоположного права дітей – права на життя та здоровий розвиток", – написала омбудсменка.

За її словами, наразі необхідно відрізати Росію від SWIFT, захистити український повітряний простір та направити війська НАТО в Україну.

Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.