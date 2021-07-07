Десятки гаубиць і танків окупантів – за межами місць зберігання, – місія ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала десятки одиниць озброєння бойовиків поза межами місць, виділених для їхнього зберігання. У штабі операції Об'єднаних сил припустили, що це може свідчити про підготовку військ окупантів до можливих бойових дій.

У звіті СММ ОБСЄ від 6 липня йдеться про грубі порушення зі сторони збройних формувань Росії та її найманців.

Читайте також ОБСЄ не може змусити Росію домовлятися, якщо у неї немає бажання, – Казанський

Безпілотник малого радіуса дії місії ОБСЄ зафіксував на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей озброєння, розміщене за межами виділених місць зберігання.

Війська окупанта зберігають з порушеннями таке озброєння:

11 танків та 26 бойових броньованих машин на полігоні неподалік Шимшинівки,

30 танків, 9 самохідних гаубиць, 18 буксированих гаубиць та 101 бойову броньовану машину на полігоні поблизу Мирного,

30 танків на полігоні біля Круглика.

8 танків Т-64 на полігоні в районі Бойківського.

Бойовики розмістили озброєння та військову техніку в зоні безпеки:

на території Роздольного – 23 БМП,

неподалік Кальміуського – 6 бойових броньованих машин та 1 122-мліметрову самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика".

Про що можуть свідчити дії найманців Росії

У штабі ООС заявили, що все це свідчить про підготовку підрозділів російсько-окупаційних військ та їхніх найманців до можливих бойових дій.

Водночас там наголосили на скупченні озброєння та військової техніки на полігонах тимчасово окупованої території Луганської області, які загострюють ситуацію в районі проведення ООС.

Війська окупанта продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнути домовленості.