Десятки гаубиць і танків окупантів – за межами місць зберігання, – місія ОБСЄ
Джерело:штаб ООС
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала десятки одиниць озброєння бойовиків поза межами місць, виділених для їхнього зберігання. У штабі операції Об'єднаних сил припустили, що це може свідчити про підготовку військ окупантів до можливих бойових дій.
У звіті СММ ОБСЄ від 6 липня йдеться про грубі порушення зі сторони збройних формувань Росії та її найманців.
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Безпілотник малого радіуса дії місії ОБСЄ зафіксував на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей озброєння, розміщене за межами виділених місць зберігання.
Війська окупанта зберігають з порушеннями таке озброєння:
- 11 танків та 26 бойових броньованих машин на полігоні неподалік Шимшинівки,
- 30 танків, 9 самохідних гаубиць, 18 буксированих гаубиць та 101 бойову броньовану машину на полігоні поблизу Мирного,
- 30 танків на полігоні біля Круглика.
- 8 танків Т-64 на полігоні в районі Бойківського.
Бойовики розмістили озброєння та військову техніку в зоні безпеки:
- на території Роздольного – 23 БМП,
- неподалік Кальміуського – 6 бойових броньованих машин та 1 122-мліметрову самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика".
Про що можуть свідчити дії найманців Росії
У штабі ООС заявили, що все це свідчить про підготовку підрозділів російсько-окупаційних військ та їхніх найманців до можливих бойових дій.
Водночас там наголосили на скупченні озброєння та військової техніки на полігонах тимчасово окупованої території Луганської області, які загострюють ситуацію в районі проведення ООС.
Війська окупанта продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнути домовленості.Зверніть увагу! Раніше розвідка Міноборони встановила, що ворог на Донбасі посилив диверсійно-розвідувальні заходи. А на передових позиціях окупантів збільшилась присутність розвідувальних та саперних підрозділів.