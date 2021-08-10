Десятки мільярдів євро: у Німеччині рахують збитки від повені

У липні на заході Німеччини спостерігали сильні повені. Місцева влада підрахувала, що збитки від стихії можуть сягнути 20 – 30 мільярдів євро.

За попередніми даними, у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія збитки становлять 13 мільярдів євро. Про це заявив кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет.

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Він наголосив, що збитки в сусідній землі Рейнланд-Пфальц є такими ж високими. Відтак майбутній національний фонд відбудови має становити від 20 до 30 мільярдів євро. Руйнівні наслідки стихії

У Північній Рейні-Вестфалії пошкоджено понад 150 шкіл. У 8 з них навчання проводити вже не можуть. Також пошкоджено понад 200 дитячих садочків, стільки ж кабінетів лікарів та 50 аптек.

Лашет додав, що повінь була найбільшим стихійним лихом, якого зазнала земля Північний Рейн-Вестфалія. До слова, всі землі Німеччини вже заявили, що готові внести потрібну суму в національний фонд відбудови.

Кандидат у канцлери зауважив, аби погодити це питання, потрібна пришвидшена парламентська процедура. Бундестаг може обговорити тему ще в серпні.

Повені у Німеччині: коротко