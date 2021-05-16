Десятки постраждалих: в Ізраїлі у синагозі обвалилася трибуна – моторошне відео

В Ізраїлі у неділю, 16 травня, у синагозі у поселенні Гіват-Зеєв обвалилася трибуна. Загалом у будівлі перебували приблизно 600 людей.

Точна кількість людей, які перебували на самій трибуні, наразі невідома. Місцеві ЗМІ повідомляють щонайменше про 50 постраждалих.

Зауважте Теракт у Єрусалимі: автомобіль в'їхав у натовп, є постраждалі – відео

Медики розповіли, що 10 травмованих перебувають у важкому стані. Місцеві ЗМІ також повідомляють про щонайменше 1 жертву. Однак наразі ця інформація офіційно не підтверджена.

Людей евакуйовують з району, де розташована синагога. Правоохоронці розпочали розслідування інциденту.

Рятувальники просять водіїв у районі Гіват-Зеєв тимчасово зупинити рух, щоб не створювати заторів та дозволити якомога швидше евакуювати постраждалих.

На місце трагедії вже вирушили вертольоти з медиками. Рятувальники розбирають завали у синагозі. Наразі невідомо, чи там могли залишитися люди.

У неділю 16 травня юдеї святкують Шавуот. Цього дня вони моляться та здійснюють паломництво до святих місць.

У синагозі обвалилася трибуна: дивіться відео