Десятки загиблих: Індонезію накрила потужна повінь

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Станом на 5 квітня кількість загиблих внаслідок повені в Індонезії зросла до 41 людини. Найсильніше постраждала територія від острова Флорес до Східного Тимору.

Джерело:

The Guardian

Фахівець з Індонезійського агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих Радитья Джаті заявив, репортерам, що в епіцентрі стихії опинилися 4 райони і 7 сіл.

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Внаслідок трагедії:

  • загинула – 41 людина;
  • вважаються зниклими безвісти – 27 індонезійців;
  • постраждали – 9 людей.

Що каже місцева влада

  • Заступник регента Східного Флореса Авґустинус Пайонґ Болі повідомив, що лише у його муніципалітеті загинули 60 людей. З них 55 – жителі села Леманеле. Водночас ці дані наразі не отримали офіційного підтвердження.
  • В індонезійській провінції Західна Нуса-Тенггара заявили про смерть 2 жителів міста Бімі. Окрім того, через негоду постраждали понад 10 тисяч будинків.
  • Влада Східного Тимору оголосила, що у місті Ділі загинули 11 людей.
Зверніть увагу! Негода в Індонезії розпочалася у ніч з 3 на 4 квітня. У деяких населених пунктах вода змила цілі будівлі та зруйнувала мости. Метеорологи попереджують: у регіоні триватимуть зливи.