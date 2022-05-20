Десяток танків, 30 автомобілів, 8 бронемашин: відео палаючої техніки окупантів

Артилерія ДШВ та Сухопутні війська України знищили чималу кількість броньованої та автомобільної техніки окупантів.

Воїни Десантно-штурмових військ спільно з іншими підрозділами ЗС України щодня продовжують завдавати втрат російським окупантам.

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СтатКом ЗС оприлюднив відео, як воїни артилеристи знищують розташування військової техніки противника. Цього дня захисники спалили десяток танків, 8 бронемашин, 4 одиниці інженерної техніки та близько трьох десятків автомобілів.

Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів нашої України! Кожного з окупантів буде покарано!

Спільними зусиллями до Перемоги! Слава Україні!,

– написали в СтратКомі.

Як українські захисники нищать окупантів: дивіться відео

Загальні втрати ворога

Зауважимо, що від 24 лютого українські захисники знищили щонайменше 28 700 окупантів. Зауважимо, що ліквідованих ворогів може бути більше, оскільки важко вести точні підрахунки під час інтенсивних боїв.

Також ЗСУ знищили 1 263 ворожих танків, 3 090 бойових броньованих машин, 596 артилерійських систем, 200 РСЗВ, 93 засобів ППО, 294 літаків та 168 гелікоптерів, 460 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 103 крилатих ракети, 2 162 автомобільної техніки та автоцистерн та 43 одиниці спецтехніки. Окрім цього, наші воїни позбавили окупантів 13 кораблів та катерів.

Ситуація на фронті: коротко про головне

У Харківській області українські воїни успішно йдуть у контрнаступ, але окупанти намагаються втриматись на зайнятих рубежах. Часом "рашисти" проводять контратаки, щоб відкинути ЗСУ назад. При цьому обстрілюють цивільні об'єкти та житлову інфраструктуру.

На Донеччині російські загарбники проводять штурм та наступ, щоб покращити тактичне становище. Міста стирають з обличчя землі, обстрілюючи їх з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації.

Загалом на Донбасі найважча ситуація: основні напрямки

Біля Сєвєродонецька окупанти намагаються проводити штурмові дії. Також тривають бої в районі населеного пункту Тошківка.

На Бахмутському напрямку росіяни проводили наступальні дії в районі населеного пункту Вискрива, а також біля Володимирівки та Василівки, а на Авдіївському напрямку вороги наступали біля села Веселе.

ЗСУ мужньо відбивають атаки ворогів. Загалом минулої доби, 19 травня, українські захисники відбили 14 ворожих атак на Донбасі.

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