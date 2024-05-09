Деталі нічної "бавовни" в Краснодарському краї: безпілотники СБУ вразили дві нафтобази

Безпілотники Служби безпеки України уразили дві перевалочні нафтобази в Краснодарському краї Росії.

Це підтвердило 24 Каналу поінформоване джерело. Зокрема, українські дрони сьогодні поцілили у дві нафтобази в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї Росії.

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Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки знаходяться неподалік півострова,

– зазначило джерело.

Російські пабліки поширюють відео пожеж, які виникли внаслідок прильотів. Зауважимо, що місцева влада повідомила, що до їх ліквідації залучили 62 людини і більше 100 одиниць техніки.

Більше про атаку

Ще з ночі влада Росії повідомила про атаку безпілотників. Ішлось про 6 дронів, прицьому місцеві жителі писали, що їх було щонайменше 7.

Звісно, окупанти заявили, що нібито всі дрони було подавлено засобами РЕБ. Втім визнали, що деякі впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа, пошкоджено кілька резервуарі.

Згодом з'ясувалось, що безпілотники атакували одразу 2 нафтобази, які розташовані приблизно за 2 кілометри один від одного.

Один безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Лукойл", внаслідок чого один резервуар з нафтою було пошкоджено, стався витік палива. Ще 3 дрони атакували сусідню нафтобазу ТОВ "Темп", яка спеціалізується на зберіганні мазуту.

Селище Юрівка розташоване недалеко від Кримського мосту, усього якихось 100 кілометрів.