В Миколаєві ракета зруйнувала пам'ятник, подарований Москвою, – мер міста про деталі обстрілу

В ніч на 27 квітня росіяни атакували ракетами місто Миколаїв. Значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, є постраждалі та загиблий.

Про це 24 Каналу повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він розповів про деталі трагедії.

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Сєнкевич повідомив, що місто окупанти атакували чотирма ракетами типу "Калібр". За уламками, які знайшли на місці обстрілів, були зроблені висновки, що це нові російські ракети.

Зазнали пошкоджень понад сто різних об'єктів, багатоквартирний будинок, декілька приватних будинків, краєзнавчий музей, коледж, адміністративні будівлі та інше,

– прокоментував посадовець.

Деталі терористичного акту

Мер Миколаєва повідомив, що постраждало багато будинків, вилетіло близько 750 вікон. З самого ранку служби працювали над розчищенням місць "прильотів", зараз забивають вікна та дверні проходи OSB-плитами.

43 людини було поранено, 1 людина загинула. 20 людям одразу надали допомогу на місці, 23 було направлено до лікарні, серед них двоє дітей. Їхній стан стабільний. Четверо постраждалих зголосилися отримати житло у міських центрах.

За словами посадовця, в місті неодноразово затримували людей, що співпрацювали з ворогом, повідомляли про цілі тощо. Однак біля місць, куди влучили ракети, немає жодного військового об'єкту.

Дуже символічно, що одна з ракет влучила в місце, яке називалося сквером "Доброти" і зруйнували невеличкий пам'ятник, який ми планували демонтувати самі, на честь дружби міста Миколаєва і міста Москви, колись подарований мерією Москви,

– додав Сєнкевич.

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Росіяни не змінюють тактику

Очільник міста Миколаєва нагадав, що такою ж ракетою терористи в березні минулого року вдарили по міській адміністрації, коли загинуло 44 особи.

Так само летіли і ці ракети, по руслу ріки. Ракети були випущені з Чорного моря, йшли по річці, дуже низько, так, що їх не могли помітити наші системи протиповітряної оборони.

Фактично вибухи було чутно до того, як увімкнулася сирена. Росіяни атакують за старою схемою, отже українській обороні варто вдосконалити системи ППО, зокрема і тими засобами, які зараз отримали, резюмував Сєнкевич.

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