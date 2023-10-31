"Час йшов на хвилини": командувач ССО вперше розкрив деталі операцій на "Азовсталі"

Під час спецоперації на "Азовсталі" було здійснено сім успішних вильотів ССО. Рішення доводилось приймати швидко, адже "час йшов на хвилини".

Командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко вперше розповів про спецоперації на "Азовсталі". Розмову опублікували на ютуб-каналі ССО.

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На прийняття рішень були лічені хвилини

Генерал-майор розповів, що воїни добровільно летіли захищати "Азовсталь". Він зізнався, що йому доводилося приймати важкі рішення.

Основним нашим завданням була доставка гелікоптерами боєкомплекту. Але, коли приходять 10 добровольців, які кажуть: "Ми хочемо летіти захищати "Азовсталь", то доводиться приймали важкі рішення",

– розповів Хоренко.

Він уточнив, що за лічені хвилини потрібно було вирішити, що саме доставляти: БК, медикаменти, засоби зв’язку, чи людей, які будуть захищати.

"Коли у тебе 15 тонн вантажу, а один гвинтокрил може взяти лише близько двох", – додав Хоренко пояснючи, чому рішення були важкими.

За його словами, час на виконання операції тоді йшов на хвилини, а вивантаження не мало перевищувати 10 хвилин.

Хоренко тримав прямий контакт з Редісом

Генерал-майор розповів, що усього було здійснено сім успішних вильотів ССО. Хоренко мав прямий зв'язок з командиром бригади спецпризначення "Азов" Денисом Прокопенком, Редісом.

Водночас Редіс, за словами Хоренка, на той час навіть не здогадувався, що спілкується з командувачем ССО.

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