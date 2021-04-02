Про реформи, війну та візит до України: деталі про розмову Зеленського та Байдена від ОП

Глава Білого дому Джо Байден 2 квітня вперше особисто зателефонував президенту Володимиру Зеленському. В Офісі Президента запевнили, що Байден заявив про те, що Україна – важлива для нього. Вашингтон та Київ, за словами американського лідера, стоять пліч-о-пліч.

В ОП наголосили, що велику частину розмови присвятили розвитку демократії в обох країнах. І Зеленський, і Байден підкреслили, що це – щоденна складна робота.

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Про олігархат та реформи

Ще один важливий акцент розмови – боротьба з олігархами. Зеленський запевнив, що Україна спрямована на системну деолігархізацію.

Також президент України зупинився на реформах, які впроваджують в Україні. Зокрема, мовилось про розбудову незалежної антикорупційної інфраструктури, впровадження земельної реформи та реформу судочинства, а також реформування Конституційного Суду.

Президент США висловив переконання, що успіх України буде успіхом усього Європейського континенту, і наголосив на незмінній підтримці нашої держави з боку Сполучених Штатів,

– розповіли в ОП.

Про "Кримську платформу"

Байден і Зеленський, звісно, не оминули ситуацію на Донбасі та у Криму. Президент України поділився ініціативою щодо "Кримської платформи".

Кримська платформа – на сьогодні єдиний майданчик, спрямований на деокупацію Криму та захист прав українців на окупованому півострові, – зазначив Володимир Зеленський.

Глава України запросив свого американського колегу на саміт та на 30-річницю незалежності. Байден відповів, що з нетерпінням чекає на візит до Києва.

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Джо Байден висловив підтримку прогресу України щодо членства в НАТО. Зеленський зазначив, що наближення України до членства принесе користь усьому Альянсу.