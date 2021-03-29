Вертоліт замість підйомника: деталі загибелі на Алясці найбагатшої людини Чехії

Чеський мільярдер Петер Келлнер загинув внаслідок авіакатастрофи вертольота на гірськолижному курорті Аляски. Відомо, що трагедія трапилася при посадці.

Деталі авіакатастрофи на Алясці

Вертоліт впав поблизу льодовика "Кнік". Келлнер та інші туристи підіймалися на лижну трасу вертольотом замість підйомника.

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На трасі вони мали кататися на сноубордах та лижах на позашляхових трасах.

Вертоліт з невідомих причин впав на схід від Анкориджа. Пасажирів та екіпаж почали шукати лише після того, як вони не повернулися у зазначений час.

70 місце у рейтингу багатіїв світу. Статки загиблого оцінюють у 17,5 мільярда доларів. До речі, він є колишнім власником мережі магазинів побутової техніки "Ельдорадо". Відомо, що Коллнер був постійним гостем гірськолижного готелю Tordrillo Mountain Lodge.

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Трагедія трапилася 27 березня близько 18:30.

Внаслідок авіакатастрофи загинуло 5 людей – 3 туристів, пілот та гід.

Крім того, ще одна людина постраждала. Травмований перебуває у лікарні.

Наразі правоохоронці розслідують причини авіакатастрофи.