Перетворились на мафіозну імперію, – глава британського МЗС публічно розкритикував Путіна
Джерело:Politico
Девід Леммі відкрито заявив, що Володимир Путін очолює "мафіозну державу". Він у своєму яскравому виступі у Раді Безпеки ООН порівняв його з рабовласником.
Про це повідомляє Politico. Міністр закордонних справ Великої Британії порівняв кремлівського диктатора з рабовласником.
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У Великій Британії висловилися щодо дій Путіна
Леммі звернувся до російського лідера під час зустрічі у Нью-Йорку у вівторок, сказавши представнику Росії: "Ми знаємо, хто ви".
Британський міністр розкритикував дії Путіна під час вторгнення в Україну, порівнявши їх з епохою рабства, і звинуватив російську владу в ігноруванні норм міжнародного права.
Ваше вторгнення у ваших власних інтересах. Тільки у ваших. Щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперію, побудовану на корупції,
– сказав глава МЗС Британії.
Виступ Леммі з'явився в той час, коли Україна продовжує інтенсивні лобістські зусилля, спрямовані на отримання дозволу на використання західних ракет великої дальності, в тому числі британських Storm Shadow, для ураження цілей в глибині Росії.
"Імперіалізм: я впізнаю його, коли побачу. І я буду називати його тим, чим він є", – наголосив він.