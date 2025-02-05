В Україну з неанонсованим візитом прибув глава МЗС Британії

Зранку 5 лютого до української столиці завітав високопосадовець з Великої Британії – очільник МЗС Девід Леммі. Залужний розповів, із чим пов'язаний його візит.

Посол України у Великій Британії генерал Валерій Залужний повідомив про прибуття до нашої країни очільника британського МЗС, передає 24 Канал.

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До Києва прибув Девід Леммі

Вітаю Державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Леммі на українській землі,

– йдеться у повідомленні Залужного.

Він уточнив, що Леммі візьме участь у переговорах щодо подальшої співпраці та спільних проєктах для посилення безпеки України. "Вдячний, що Велика Британія у ці тяжкі часи завжди з нами", – підкреслив генерал.

В Україну прибув очільник МЗС Британії / Фото телеграм Валерія Залужного

До слова, нещодавно була річниця з моменту підписання Лондоном і Києвом двостороннього договору про гарантії безпеки. За цей рік Британія надала Україні військову техніку та фінансування на мільярди фунтів стерлінгів, а також підтримку в енергетичному секторі та гуманітарну допомогу.