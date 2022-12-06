Заборона каналів та експорту на 2,3 мільярда євро: як вдарять по Росії нові санкцій ЄС

Дев'ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії передбачає обмеження експорту на товари подвійного призначення на суму 2,3 мільярда євро, а також заборону на нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор,

Якими будуть нові санкції проти Росії

ЗМІ із посиланням на обізнані джерела пишуть, що обмеження, ймовірно, будуть мати винятки для певних товарів – приміром, титану й паладію, де Росія є критично важливим постачальником.

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Конкретний характер заборон на інвестиції в гірничодобувну промисловість Росії усе ще визначається.

Пропозиції до дев'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії:

заборона на мовлення чотирьох російських телеканалів;

експортний контроль за продукцією подвійного призначення вартістю понад 2,3 мільярда євро, які РФ може використовувати для виробництва озброєння;

заборона на операції з трьома російськими банками;

санкції проти 180 фізичних та юридичних осіб із Росії;

заборона на співпрацю із російськими маркетинговими та дослідницькими компаніями.

За даними Організації економічного співробітництва й розвитку, на гірничодобувний сектор Росії – світового виробника золота, залізної руди, урану і фосфатів – припадала чверть іноземних інвестицій до початку повномасштабної війни в Україні.

Пакет санкцій буде обговорений постійними представниками країн-членів ЄС на цьому тижні й може бути затверджений на саміті лідерів Євросоюзу 15 грудня.

Що цьому передувало

У неділю стало відомо, що Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії, який можуть затвердити вже за тиждень.

Раніше ЗМІ писали, що до нього планують додати обмеження проти російського сектора безпілотних літальних апаратів.