Деякі елітні підрозділи Росії дуже виснажені – на відновлення треба роки, – розвідка Британії

Розвідка Британії повідомила, в якому стані перебувають деякі елітні підрозділи Росії та скільки часу їм треба, щоб відновитися.

Згідно з оприлюдненою інформацією, на початку війни Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп. А це становить приблизно 65% від усієї наземної бойової сили.

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"Цілком імовірно, що більш ніж чверть цих підрозділів на цей момент вже стала неефективно бойовою", – повідомили у розвідці Британії.

За її даними, деякі з найелітніших підрозділів Росії, включаючи повітрянодесантні війська, зазнали великого виснаження. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити ці сили.

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Росія залучила практично дві треті усіх своїх наземних збройних сил, аби воювати проти України. Проте за понад два місяці українські захисники змогли знешкодити значну частину російських військових.

Британська розвідка зазначила, що країна-агресорка залучила 120 своїх батальйонних тактичних груп, тобто майже 65% наземної бойової чисельності Росії. Проте українські військові, цілком ймовірно, змогли вивести з ладу понад чверть цих підрозділів.

Крім того, Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на власну розвідку, зазначало, що битва за Донбас залишається головним стратегічним напрямом дій російських військових. Проте вони у ній здобули лише незначний успіх, а втрати у загарбників – великі.

У Міноборони Британії кажуть: українська армія чинить потужний опір. Тому російські територіальні завоювання – дуже обмежені, а от втрати сил загарбника – значні.

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