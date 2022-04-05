Деякі речі вказують на те, що Путін не зовсім при розумі, – Квін

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін вважає, що Путін зрештою програє війну проти України. Це вже очевидно.

Як і те, що деякі речі вказують на відхилення у глави Кремля. Про це Квін сказала в інтерв'ю 24 каналу.

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Поразка для Путіна

Вона також наголосила, що всі вже побачили – Путін нездатний завоювати Україну ні фізично, ні морально.

"Фактично в довгій перспективі для Путіна це буде поразка. Він думав що він зайде в Україну, легко її переможе і українці з цим змиряться. Це була ілюзія. Суцільна ірраціональна ілюзія", – зазначила Квін.

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Вже була інформація про те, що радники Путіна не надають йому точну інформацію, правильні поради. Можливо, бояться за власну безпеку.

Також можливо, він пішов в цю історію з розумінням, що українці будуть більш піддатливим, ніж виявилось.

Я не можу робити припущень про те, наскільки він сповна розуму. Деякі речі, які він зробив, звичайно, вказують на те, що він не зовсім при розумі. Я не психіатр, ці не знаю його особисто, тому не можу це судити про це. Крістіна Квін Тимчасово повірена у справах США в Україні

Вона також наголосила, що Путін думав, що частина українців симпатизують Росії. Навіть якщо такі люди були, то зараз його немає зовсім. Кремлівський глава сам спонукав Україну назавжди перестати асоціювати себе з Росією.

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