Мобілізація в Україні: кому із жінок треба оновити дані в ТЦК

За законом, усі військовозобов'язані жінки в Україні віком 18 – 60 років повинні оновити свої облікові дані в ТЦК. Однак про примусову мобілізацію жінок не йдеться.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення Кременчуцького районного ТЦК і СП. Зазначається, що долучитися до лав ЗСУ жінки можуть лише за власним бажанням.

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Хто з жінок має прийти до ТЦК

Відповідно до закону "Про військовий обов'язок та військову службу", на військовий облік повинні стати жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю.

Жінки-військовозобов'язані, віком від 18 до 60 років, повинні звернутися до ТЦК та СП для отримання військово-облікових документів,

– йдеться в поясненні ТЦК.

Юрист Андрій Корбецький пояснив, що цим жінкам потрібно звернутися до ТЦК. За його словами, там заведуть особову справу на особу, направлять на ВЛК, яка визначить придатність до служби.

Вони мають бути придатними до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Норми не змінилися, але жінки з вищевказаними спеціальностями зобов'язані зробити це без винятків,

– наголосив Корбецький.

Важливо! За порушення правил військового обліку жінкам загрожує штраф – від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.