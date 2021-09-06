На деяких міністрів чекає "добровільно-примусова" відставка, – Разумков
Джерело:24 канал
Дмитро Разумков прокоментував можливість кадрових змін у Кабінеті Міністрів восени 2021 року. Спікер Верховної Ради повідомив, що є такі очільники міністерств, які будуть змушені покинути посаду в "добровільно-примусовому форматі".
Про перспективу зміни очільників міністерств восени 2021 року під час брифінгу розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
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Можливі кадрові зміни в уряді
Відставки можливі... Справді є міністри, до яких є запитання. До деяких – і у мене особисто. Я наразі не переходитиму на прізвища,
– зазначив Разумков.
За його словами, є міністри, які будуть змушені покинути свої посади в "добровільно-примусовому форматі". "Є ті, хто, можливо, самостійно піде у відставку, а є ті, хто в "добровільно-примусовому форматі "може залишити Кабінет Міністрів", – уточнив голова парламенту.
Разумков також додав, що кадрові ротації в уряді очікують після першого пленарного тижня шостої сесії Верховної Ради.
Кадрові зміни в Кабміні: заяви політиків
- "Слуга народу" Ірина Верещук наприкінці липня заявила, що восени 2021 року в уряді можуть відбутися кадрові перестановки – крісло, ймовірно, втратять одразу кілька міністрів.
- Згодом народний депутат Юрій Камельчук уточнив, що у відставку можуть відправити міністра оборони Андрія Тарана, очільницю Мінсоцполітики Марину Лазебну та віцепрем'єра Олега Уруського. Мовляв, до роботи кожного із них у "Слуги народу" є претензії.
- А перший заступник спікера Ради Руслан Стефанчук повідомив, що звільнити можуть міністра економіки Ігоря Петрашка та главу Мінфіну Сергія Марченка.