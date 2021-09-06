На деяких міністрів чекає "добровільно-примусова" відставка, – Разумков

Дмитро Разумков прокоментував можливість кадрових змін у Кабінеті Міністрів восени 2021 року. Спікер Верховної Ради повідомив, що є такі очільники міністерств, які будуть змушені покинути посаду в "добровільно-примусовому форматі".

Про перспективу зміни очільників міністерств восени 2021 року під час брифінгу розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Можливі кадрові зміни в уряді

Відставки можливі... Справді є міністри, до яких є запитання. До деяких – і у мене особисто. Я наразі не переходитиму на прізвища,

– зазначив Разумков.

За його словами, є міністри, які будуть змушені покинути свої посади в "добровільно-примусовому форматі". "Є ті, хто, можливо, самостійно піде у відставку, а є ті, хто в "добровільно-примусовому форматі "може залишити Кабінет Міністрів", – уточнив голова парламенту.

Разумков також додав, що кадрові ротації в уряді очікують після першого пленарного тижня шостої сесії Верховної Ради.

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