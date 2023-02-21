Дейнега після призначення у Міноборони шукає команду для реформ

Засновник фонду "Повернись живим", якого призначили заступником міністра оборони, шукає команду для реформ. Він назвав, яких спеціалістів потребує.

Так, Дейнегу призначили заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Про набір команди для роботи оголосив сам Дейнега.

До теми Уряд призначив Дейнегу і Шевченка заступниками міністра оборони

Уже зараз можу сказати що потребуватиму кадрового посилення…Треба перебрати весь персонал і переписати штатну структуру,

– написав Дейнега.

Кого шукає Дейнега

Він зазначив, що для початку потрібен сильний HR або компанія, яка надає відповідні послуги.

Також новий замміністра шукає менеджерів з досвідом державного управління, юристів та тих, хто розуміє як працює державний апарат та ЗСУ.

Крім того, Віталій шукає в команду айтішників: програмістів, архітекторів, PM і системних адміністраторів.

Віталій назвав 3 основні принципи для співпраці: чесність, субординація та конкуренція. Резюме кандидатів мають опрацювати протягом кількох тижнів. Їх можна присилати на hr@mil.ua.

Що відомо про призначення Дейнеги