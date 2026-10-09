Наводив ворожий вогонь на власний підрозділ: СБУ затримала мобілізованого з Полтавщини

Українські правоохоронці викрили військового, який працював на російську розвідку. Він шукав легких грошей, але СБУ знешкодила загрозу. Тепер злочинцю світить покарання.

Зрадником виявився мобілізований житель Полтавщини, повідомляє Служба безпеки України.

Як діяв російський інформатор?

За матеріалами справи, військовослужбовець самовільно залишив частину та почав шукати "легких" грошей у телеграм-каналах. Там його і завербували російські спецслужби. Чоловікові дали завдання повернутися після СЗЧ до свого підрозділу, щоб збирати розвіддані. Зокрема, він передав росіянам геодані пункту тимчасової дислокації батальйону, де проходив службу.

Згодом фігурант залишив військову частину нібито для поїздки до шпиталю, але до медзакладу не прибув. Натомість він переховувався за місцем проживання у Кременчуці.

Результати операції знешкодження

Правоохоронці убезпечили позиції українських військових, які могли опинитися під загрозою, та затримали підозрюваного. Під час обшуку в нього вилучили телефон із листуванням із російським спецслужбістом. Для конспірації чоловік використовував анонімний чат і регулярно видаляв повідомлення.

Контррозвідка СБУ викрила агента РФ / Фото СБУ

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України). Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Чоловік сидить у СІЗО без права вийти під заставу: йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ в Харківській та Полтавській областях за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Раніше ми писали про схожі випадки. Зокрема, на Київщині СБУ затримала агента ФСБ, який також пішов у СЗЧ, щоб коригувати удари по столиці та розвідувати ситуацію на Полтавщині. А на Харківщині контррозвідка викрила мобілізованого бійця ЗСУ, який передавав російським спецслужбам секретну інформацію про українських оборонців.