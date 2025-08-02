У 247 десантно-штурмовому полку Росії на Запорізькому напрямку фіксують масові випадки дезертирства. Причиною стає мобілізація мешканців окупованих територій України, а також хаос у командуванні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух "Атеш".

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Яка зараз ситуація в російській армії?

За словами агентів "Атеш", особливо ситуація із самовільним залишенням частини стосується одного із десантно-штурмових батальйонів.

Все через те, що примусово мобілізовані українці із Херсонської, Запорізької областей та Криму не хочуть воювати проти своєї країни. Безправ'я, некомпетентність командування, відмова реєструвати рапорти, залякування та постійні втрати на фронті лише посилюють бажання дезертирувати.

Нерідко військових записують у дезертири навіть після поранення – через бюрократичний хаос. Потрапивши до шпиталю, місцеперебування окупантів часто не фіксують медики, а офіцери просто вносять у списки втікачів.

Це система, де помилка смертельна, а правда незручна. Але є вихід. "Атеш" закликає всіх військовослужбовців Росії: рятуйте себе, не ставайте паливом для чужої війни. Ухиляйтеся, подавайте рапорти, зникайте, переходьте на бік опору,

– йдеться в дописі.

До слова, раніше учасники руху "Атеш" вже розповідали, до яких хитрощів вдаються українці на окупованих територіях, щоб уникнути служби в російській армії.