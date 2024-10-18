Біля Гуляйполя дезертувало близько взводу окупантів: яким було їхнє бойове завдання

У росіян проблеми на Запорізькому напрямку. Є повідомлення, що окупанти, яких прислали на підмогу, втекли із позицій, де вони мали виконувати бойові завдання.

Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, зазначивши, що у районі Гуляйполя дезертувало понад 30 осіб. Взвод окупантів самовільно покинув позиції.

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Відмовляються виконувати накази

Кореспондент зауважив, що окупанти біля Гуляйполя відмовились йти в атаку на позиції Сил оборони. Росіяни, щоб не робити цього, просто втекли.

Що відбувається поблизу Гуляйполя: карта

У Розівці (Запорізька область – 24 Канал) противник залучив окупаційні війська для пошуку дезертирів,

– сказав він.

Відомо, що військовослужбовці, які прибули на позиції поблизу Гуляйполя мали замінити, розбитий в боях, підрозділ 64 мотострілецької бригади.

Зверніть увагу! Російські суди у 2024 році почали щомісяця ухвалювати понад 800 вироків за невиконання наказів військового керівництва чи дезертирство. Це удвічі більше ніж у 2023 році.

На всіх тимчасово окупованих територіях росіяни посилили блокпости. Вони шукають дезертирів. Кількох уже затримано, однак решта, ймовірно, прямує до Маріуполя в сторону Росії.