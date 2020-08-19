Екскерівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба заявив про спроби завдати шкоди спецслужбам України. За його словами, вибудовувати конспірологічні теорії щодо справи вагнерівців неприпустимо.

Василь Бурба, зокрема, сказав, що не має інформації про те, що затримання "вагнерівців" зірвали з боку оточення президента. Він впевнений, що це неможливо. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Що Бурба сказав про справу вагнерівців

На його думку, зараз у ЗМІ чимало дезінформації та домислів запущених російськими медіа, що мають на меті зашкодити українським спецслужбами.

Бурба зазначив, що оперативні служби розвідки уважно спостерігали і спостерігають за системними ворогами України. За його словами, це секретна інформація.

Він також прокоментував свою відставку, заявивши, що з повагою поставився до рішення президента Зеленського звільнити його. Бурба додав, що наразі перебуває у відпустці зі сім'єю, а потім повернеться на службу.

Як військовослужбовець, я був і залишаюся поза політикою. Скажу одне – діями української розвідки народ України може пишатися. Але не всі на війні залежить від нас,

– сказав ексглава розвідки Міноборони.

Що відомо про чутки про українських спецслужб щодо затримання вагнерівців

17 серпня з‘явилася інформація про те, що СБУ нібито планувала спецоперацію із затримання в Києві бійців, що воювали проти України на Донбасі, котра "зірвалася після наради в Офісі Президента". Про зрив операції спочатку повідомив агент НАБУ Євген Шевченко. Згодом з посиланням на власні джерела про це заявив головред "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

18 серпня журналістка Яніна Соколова на своєму ютуб-каналі оприлюднила начебто записи розмов і документи російських бойовиків ПВК "Вагнер", яких Білорусь видала Росії минулого тижня.

Детальніше із версією Юрія Бутусова можна ознайомитись за посиланням.

Як на це відреагували в Офіс Президента та ГУР Міноборони

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак спростував інформацію про те, що українські спецслужби розробляли операцію щодо вагнерівців у Білорусі. Єрмак назвав це "добре продуманою і спланованою дезінформаційною кампанією".

Також Єрмаку нічого невідомо про те, що екскерівник ГУР Василь Бурба наполягав, щоб учасники наради в президента, на якій обговорювали операцію, пройшли поліграф.Водночас в Офісі Президента пообіцяли з'ясувати інформацію щодо можливої причетності ГУР та СБУ до документування появи російських бійців на території Білорусі.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов також спростував версію. Ба більше, Буданов зазначив, що це була операція не українських, а російських спецслужб. Саме вони готували фейкову легенду про причетність до історії з вагнерівцями СБУ.

А в СБУ закликали ЗМІ "уважніше ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн".

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