Щоб посіяти недовіру: в мережі шириться дезінформація про нібито збір даних застосунком Резерв+
- В мережі поширюється дезінформація про нібито збір даних застосунком Резерв+.
- В Міноборони наголосили, що Резерв+ не відслідковує геолокацію та цифрові дані користувачів.
В мережі поширюється дезінформація про нібито збір даних застосунком Резерв+. Зокрема, ідеться про геолокації та цифрові дані користувачів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міноборони.
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Дезінформація про нібито збір даних застосунком Резерв+
В пресслужбі наголосили, що мета такої дезінформації – посіяти недовіру до цифровізації, викликати сумніви щодо роботи державних застосунків і завадити мобілізаційному процесу в Україні.
Таким чином, Міноборони наголошує, що Резерв+ не відстежує геолокацію користувачів.
Там вказується, що єдиний доступ, який має застосунок – це камера (для сканування QR-кодів) та сповіщення. У застосунку немає GPS-трекерів чи прихованих інструментів збору даних. Там вказали, що кожен користувач може це власноруч перевірити в налаштуваннях.
В Міноборони вказали, що на жодному з опублікованих у мережі скриншотах немає доказів, що йдеться саме про Резерв+.
"Наведений фрагмент Java-коду не пов’язаний із цим застосунком і є типовим, він може використовуватись у будь-яких інших продуктах. Крім того, Резерв+ не використовує модулі компанії InMobi, які згадуються у публікаціях", – пояснили у відомстві.
Резерв+ працює виключно з інформацією, яку користувач самостійно подає через BankID, а також з окремими даними з реєстру Оберіг.
Зазначається, що усі процеси прозорі, а система пройшла необхідні перевірки відповідно до вимог чинного законодавства у сфері технічного захисту інформації та стандартів з інформаційної безпеки.
Закликаємо користувачів не піддаватися на інформаційні провокації, перевіряти факти та довіряти лише офіційним джерелам,
– наголосили в Міноборони.