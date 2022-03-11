Дезінформація, заручники, авіаудари: Генштаб ЗСУ попередив про терористичні методи Росії

11 березня 2022 , 19:20
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

В Україні триває шістнадцята доба героїчного протистояння нашого народу російським загарбникам. Окупанти не можуть захопити міста, тому вдаються до терористичних методів.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що основних цілей стосовно захоплення основних міст та територій російські війська не досягли.

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Наразі існує висока ймовірність посилення Росією терористичних методів ведення бойових дій:

  • нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та житлових районах,
  • залякування місцевого населення,
  • проведення інформаційних та психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади,
  • поширення дезінформації,
  • захоплення місцевого населення у заручники.

У Генштабі додають, що підрозділи окупаційних військ не полишають спроб продовжити наступ на всіх напрямках.

Окрім того, російські загарбники проводять повітряну розвідку позицій українських військових. Це відбувається на кількох напрямках – у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах.

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Автор: Марія Бондар