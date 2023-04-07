"Вводить в оману противника": військові вперше випробували нову українську гранату ДГ-01

Наші захисники вперше випробували нову українську димову гранату ДГ-01. Її взяли на озброєння ще влітку 2021 року.

Димова граната ДГ-01 створена за сучасними стандартами НАТО і дозволяє вирішувати багато завдань, розповіли українські військові.

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Військові вперше випробували нову українську гранат ДГ-01. Димові гранати українського виробництва, створені за стандартами НАТО. Часто її використовують, щоб ввести в оману противника або щоб викрити рух ворога, встановлюючи як сигнальну розтяжку,

– йдеться в повідомленні.

Характеристики гранати ДГ-01:

час горіння димової суміші ДГ-01 складає до 3 секунд;

тривалість інтенсивного димоутворення – 2 хвилини;

довжина димової завіси – 30 метрів;

маса спорядженої гранати – 650 грамів.

Зазначають, що ДГ-01 виготовляють за новими стандартами НАТО. Снайпери ЗСУ відпрацьовували відхід під прикриттям нової гранати. На відміну від старих "димовух", ця граната відповідає усім вимогам сучасності.

Нова димова граната ДГ-01. Характеристики її хороші. Димове утворення 120 секунд, що відповідає сучасним вимогам для димових гранат,

– розповів боєць ЗСУ.

Допоможе ввести в оману противника

Чорний дим, який утворюється, може нагадувати ураження техніки, вона надзвичайно практична для відходу групи, маскує її перед противником, дозволяє відійти снайперам та забрати поранених побратимів.

Перевага цього виробу перед гранатами старого зразка – стійкість до вологи та механічних пошкоджень.